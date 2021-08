Cartoni Disney: quali sono i nuovi film d'animazione in uscita?

A Disney, si sa, non piace stare con le mani in mano: neanche il tempo di smaltire la gioia per l'Oscar vinto da Soul (in concorrenza, tra l'altro, con lo stesso Onward) che la House of Mouse è già pronta a lanciarsi verso nuove avventure, alcune delle quali arriveranno sui nostri schermi tra neanche troppo tempo.

Tanto per cominciare il prossimo 18 luglio è in arrivo Luca, il film Pixar ambientato a Genova per il quale c'è grande attesa in particolar modo nel nostro Paese; lo scorso dicembre è invece stato annunciato Encanto, film a metà tra il fantasy e la commedia musicale che potrà contare sulle voci di Ben Stiller e Stephanie Beatriz e sulla sceneggiatura scritta da un certo Lin-Manuel Miranda.

Torniamo quindi a Pixar, che durante i primi mesi del 2022 dovrebbe portare in sala il suo Turning Red, film su una tredicenne timida e impacciata che proprio durante il più tipico dei periodi di crisi adolescenziale scopre di potersi trasformare in un tenerissimo panda rosso. Il 2022 sarà però anche l'anno di Lightyear, il film d'animazione che vedrà Chris Evans prestare la voce al protagonista di Toy Story.

Insomma, ce n'è abbastanza da sfregarsi le mani in vista dei prossimi anni, non pensate? Occhi e orecchie ben aperte, però: Disney non mancherà certamente di svelare ulteriori novità nell'arco dei prossimi mesi.