Cartoni Disney: quali sono i film animati che hanno incassato di più?

Che i Classici Disney macinino milioni su milioni ad ogni nuova uscita in sala non è certo una novità né una sorpresa: i film della House of Mouse sono abituati a fare la voce grossa nel mondo del cinema d'animazione, come dimostra la classifica degli incassi portati a casa da questi ultimi nel corso degli anni.

Andiamo dunque a dare uno sguardo ai Classici Disney che più hanno incassato nella storia della celebre casa di produzione: per comodità ci fermeremo soltanto alle prime 10 posizioni, trattandosi già, d'altronde, di vere e proprie cifre da capogiro.

Sul gradino più basso della Top 10 troviamo dunque Ralph Spaccatutto (471.222.889 dollari), preceduto quindi da Aladdin (504.050.219 dollari), Ralph Spacca Internet (529.323.926 dollari), Rapunzel - L'Intreccio della Torre (592.462.816 dollari) e Oceania (644.962.539 dollari). Entriamo allora in Top 5 con Big Hero 6 e i suoi 657.869.686 dollari, mentre al numero 4 troviamo Il Re Leone (968.511.805 dollari).

Zootropolis apre la top 3 con 1.024.121.104 dollari d'incasso, mentre le prime due posizioni sono appannaggio di Anna, Elsa e Olaf: Frozen - Il Regno di Ghiaccio occupa la seconda piazza con 1.282.237.224 dollari, mentre al primo posto troviamo quello che è anche il maggior incasso di sempre per un film d'animazione in generale, vale a dire Frozen II - Il Segreto di Arandelle (1.450.026.933 dollari). Cifre davvero niente male, non trovate? A proposito di Classici, intanto, scopriamo insieme quali sono i nomi dei principi Disney più famosi.