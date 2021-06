Cartoni Disney: 5 film da recuperare questa settimana su Disney Plus

In occasione dell'uscita di Luca, nuova pellicola Pixar diretta da Enrico Casarosa e disponibile da qualche giorno su Disney+, torniamo ad esplorare il catalogo del servizio streaming per scoprire 5 film animati da non perdere per gli abbonati.

Rimanendo in casa Pixar, nel caso non li aveste ancora visti, non possiamo che iniziare col consigliarvi di recuperare gli ultimi lavori realizzati dallo studio, ovvero Onward - Oltre la magia e Soul. Il primo è un fantasy urbano che segue le vicende di due fratelli elfi che intraprendono un viaggio per scoprire se, tramite la magia, riescono a trascorrere un ultimo giorno con il loro defunto padre, mentre il secondo è un meraviglioso inno alla vita di Pete Docter, regista di Monster & Co, Up e Inside Out e attuale direttore creativo della casa di animazione.

Se avete voglia di Classici Disney, invece, è l'anno giusto per (ri)vedere Atlantis - Il regno perduto, che il prossimo dicembre compirà ben 20 anni dalla sua uscita. Tra le pellicole di minor successo dei Walt Disney Animation Studios in termini di incassi, è in realtà ricordato con affetto da moltissimi fan per via di una storia coinvolgente e un gruppo di personaggi indimenticabili.

In vista dei prossimi remake live-action Disney in arrivo, vi ricordiamo che all'interno della piattaforma sono disponibili due grandi classici dell'animazione come Pinocchio e La Sirenetta. La storia ispirata al celebre romanzo di Collodi, lo ricordiamo, sarà rivisitata in chiave live-action da Robert Zemeckis, mentre il rifacimento de La Sirenetta con protagonista Halle Bailey è in lavorazione proprio in questo periodo in Sardegna.