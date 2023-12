Cars, arriva il quarto film? Pixar al lavoro su un nuovo progetto

Dopo aver annunciato l'arrivo di Inside Out 2 e Toy Story 5, la Pixar a quanto pare ha messo in cantiere un altro sequel di una delle sue saghe più celebri, ovvero Cars. Secondo le rivelazioni di Jay Ward, il quarto capitolo della saga d'animazione per bambini sarebbe uno dei prossimi progetti sui quali lo studio sarebbe attivamente al lavoro.

Durante una chiacchierata al Late Brake Show su Sally Carrera, il conduttore Jonny Smith ha chiesto al direttore creativo se ci fossero altri progetti su Cars in arrivo. Ward ha ammesso che stanno lavorando a qualcosa. Tuttavia, il pubblico probabilmente non lo vedrà prima di un paio d'anni. Questo ha senso, perché lo sviluppo di questi film richiede molto tempo.

Tuttavia, la Disney sembra pronta a puntare sui franchise più popolari dopo un anno un po' difficile, condizionato dai risultati non del tutto esaltanti nelle sale di Lightyear e Elemental. Avete già dato un'occhiata al primo trailer di Inside Out 2?

"Ci sono altri progetti su Cars in lavorazione, ma non posso ancora svelare molto di più", ha spiegato Ward. "Cars continuerà ad andare avanti. In questo momento sto lavorando ad alcuni progetti molto divertenti che vedrete tra un paio d'anni. Ci vuole un po' di tempo per realizzarli".

Alla Pixar non si sono mai resi conto di quanto Cars sarebbe diventato importante nel tempo. Il direttore creativo ha spiegato come le cose continuassero a crescere e ha attribuito la sua crescente popolarità al mercato dell'home video dell'epoca.

"È diventato molto più importante di quanto ci aspettassimo", ha ammesso. "Piace e ogni giorno un nuovo bambino lo vede per la prima volta, cosa che non ci aspettavamo. La cosa interessante è che Cars è uscito nel 2006 e in quel periodo i DVD erano piuttosto popolari. Quando è uscito nelle sale cinematografiche era già molto popolare, ma è diventato sempre più popolare. Alla fine dell'anno e in quello successivo, sempre più persone lo hanno visto".

Cars non sarà l'unico franchise della Disney a tornare in futuro. All'inizio dell'anno, il CEO Bob Iger ha parlato dei sequel di Frozen, Zootropolis e Toy Story. Lo studio sta infatti tornando ad alcune storie familiari per cercare di stabilizzare i propri incassi.