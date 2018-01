Cars 3 arriva in Home Video e ci sono anche delle versioni speciali!

La nuova avventura di Saetta McQueen arriva ina partire dal prossimo 24 gennaio, ecco tutte le versioni che troveremo per la visione casalinga!

"Cars 3 è pronto a conquistare il pubblico anche in Blu-Ray 3D, Blu-Ray Dvd, nella versione steelbook con la copertina in metallo e con un prezioso cofanetto che raccoglie tutte e tre le avventure delle auto più amate del mondo Disney!

Il lungometraggio d’animazione Disney•Pixar Cars 3 arriva finalmente in home video dal 24 gennaio, nei migliori negozi, in Dvd, Blu-Ray 3D e 2D, nella versione con copertina in metallo Steelbook e in un prezioso cofanetto che racchiude tutte le sfreccianti avventure di Saetta McQueen.

In Cars 3, diretto da Brian Fee e prodotto da Kevin Reher, Saetta McQueen si trova a competere con una nuova generazione di auto da corsa. Le difficoltà saranno tantissime ma grazie alla sua coach Cruz Ramirez, una giovane esperta d’automobili, Saetta affronterà a tutta velocità ogni sfida inaspettata! Al centro di questa avventura, che divertirà tutta la famiglia, c’è infatti proprio il rapporto tra mentore e allievo nonché il ricambio generazionale.

La versione italiana è impreziosita da un cast di voci d’eccezione: Sabrina Ferilli presta infatti, ancora una volta, la propria voce a Sally, la più grande fan del numero 95; Marco Messeri è l’irresistibile Cricchetto; Marco Della Noce torna a interpretare il simpatico Luigi mentre Ugo Pagliai è Doc Hudson, il saggio mentore di Saetta. Il commento delle adrenaliniche corse è affidato a Pino Insegno e al suo Chick Hicks, precedentemente antagonista del numero 95, e a due professionisti del giornalismo sportivo come Gianfranco Mazzoni e Ivan Capelli che tornano a dare voce ai telecronisti Bob Cutlass e Darrel Cartrip.

In questo terzo capitolo arrivano anche nuovi incredibili personaggi e diversi interpreti: J-Ax è l’energico speaker del “Crazy 8”, il demolition derby dove Saetta dovrà fare i conti con la spaventosa Miss Fritter, un leggendario scuolabus con l’inconfondibile voce della rapper e conduttrice radiofonica La Pina. Nel film il pubblico riconoscerà inoltre la voce di Alex Zanardi, che torna a interpretare il simpatico muletto Guido, e quella del quattro volte campione del mondo di Formula 1 Sebastian Vettel, voce italiana di “Vettel”, il computer di bordo e assistente digitale della giovane “Tutor” Cruz Ramirez.

L’attesissimo Cars 3 è una storia ricca di colpi di scena, emozioni e divertimento, che nella versione home video sarà arricchita da contenuti speciali: il corto animato Lou, che racconta attraverso il punto di vista di una scatola di oggetti smarriti il delicato e attualissimo tema del bullismo; il mini-film Scuola per Piloti di Miss Fritter con protagonista l’irriverente e giallo scuolabus, uno dei personaggi più iconici di Cars 3; il Commento Audio del Regista Brian Fee, del produttore Kevin Reher, del co-produttore Andrea Warren e del direttore creativo Jay Ward.

Nella versione Blu Ray anche l’esclusivo approfondimento Pronti alla Gara in cui la star di Disney Channel Olivia Rodrigo e il pilota Nascar William Byron visitano il campus di Hendrick Motorsports per mostrare come gli allenamenti su circuito abbiano influenzato i registi; e lo speciale Cruz Ramirez: L’Auto Gialla che Può, tutto incentrato sulla simpaticissima coach, che da allenatrice si trasforma in una grande campionessa.

Infine, ad impreziosire ancora di più la versione Steelbook un intero disco di contenuti speciali che comprende:

Pronti. Partenza. Crazy 8, per non perdersi nulla riguardo al pazzo “demolition derby”; Automobili Pressofuse, Che Passione, un'occhiata al fenomeno del collezionismo di giocattoli pressofusi; Generazioni: La Storia Di Cars 3, per scoprire tutti i segreti del percorso di Saetta nei tre episodi; La Mia Prima Auto, una collezione di illustrazioni di macchine; Leggendari, uno sguardo storico sulle leggende delle corse Wendell Scott e Louise Smith, I Cartelloni Più Veloci Del Mondo, cartelloni pubblicitari creati per rendere ancora più reale il mondo di Cars 3; oltre la possibilità di avventurarsi in inedite Scene Eliminate guidati dall’introduzione del Regista Brian Fee; e ancora i trailer dei tre film oltre ad assaggi, approfondimenti e panoramiche sul mondo di Cars e sui protagonisti del terzo episodio.

La nuova avventura di Saetta McQueen arriverà in home video dal 24 gennaio."