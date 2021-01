Carrie Fisher oltre Star Wars: quali sono i suoi film più famosi?

Celebre in tutto il mondo per l'iconico ruolo di Leia Organa nella saga di Star Wars, Carrie Fisher nel corso della sua carriera è stata diretta, oltre che da George Lucas, J.J. Abrams e Rian Johnson, da registi quali John Landis, Woody Allen, Joe Dante, Wes Craven, Kevin Smith e David Cronenberg.

Quali sono dunque i film più famosi a cui ha preso parte al di fuori di Guerre Stellari?

Il primo ruolo che ci viene in mente è quello della "donna misteriosa" in The Blues Brothers. Nello stesso anno dell'uscita de L'impero colpisce ancora, la compianta attrice è riuscita infatti a distinguersi con una breve ma indimenticabile apparizione nei panni dell'ex-fidanzata di Jake (John Belushi), grazie alla quale ha potuto dimostrate tutto il suo talento comico.

Diretto da Rob Reiner, Harry, ti presento Sally... ha visto la Fisher calarsi nelle vesti di un altro personaggio secondario di grande impatto, ovvero quelle di Marie, l'arredatrice che accompagna Harry durante l'uscita a quattro con Marie e Sally.

Come dimenticare poi l'esilarante cameo di Scream 3, in cui è apparsa nell'auto-ironico ruolo di Bianca Burnette, dipendente dei Sunrise Studios che viene scambiata proprio per Carrie Fisher e ammette di avere perso il provino per Leia perché "l'altra andò a letto con George Lucas".

Negli anni l'attrice è inoltre comparsa in pellicole quali Hannah e le sue sorelle, Austin Powers: Il controspione, Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! e Maps to the stars, oltre che in serie TV come I Griffin (in cui ha dato la voce ad Angela, la dirigente incaricata di supervisionare il lavoro di Peter) e 30 Rock.