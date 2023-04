Carrie Fisher: nello Star Wars Day arriva la stella sulla Walk of Fame

Il 4 maggio è vicino e i fan di Guerre Stellari non vedono l’ora di celebrare il giorno dedicato alla saga creata da George Lucas negli anni ’70 e capace di catalizzare l’attenzione da allora. Gli appassionati avranno un motivo in più per festeggiare, visto che, in occasione delle celebrazioni, Carrie Fisher verrà introdotta nella Walk of Fame.

Carrie Fisher è incastonata nei ricordi degli spettatori come l’iconica principessa Leia della saga di Star Wars e mentre anche gli store LEGO si preparano a festeggiare lo Star Wars Day, l’attrice californiana si appresta a ricevere una delle onorificenze più rappresentative di Hollywood.

Il sito della Walk of Fame ha infatti rivelato che la protagonista di decine di film e serie tv (oltre che affermata scrittrice) vedrà svelata la sua stella sulla leggendaria passeggiata, a tener compagnia ad altri interpreti della saga di Lucas quali Mark Hamill e Harrison Ford.

A presiedere la celebrazione ci sarà la figlia della Fisher, Billie Lourd, anche lei parte della saga di Star Wars e protagonista di alcune stagioni della serie American Horror Story.

Ana Martinez, produttrice della Hollywood Walk of Fame ha commentato l’introduzione in un comunicato: “I fan saranno entusiasti nel sapere che la loro principessa cinematografica preferita, Carrie Fisher, sarà onorata con la sua stella sull’iconica Hollywood Walk of Fame! Sono felice di aggiungere che la sua stella è a soli pochi metri da quella di Mark Hamill e dall’altra parte della strada rispetto a quella della sua leggendaria madre Debbie Reynolds!”.

