Carrie Fisher sapeva che JJ Abrams l'avrebbe diretta in un altro Star Wars?

J.J. Abrams ha lavorato con Carrie Fisher nell'Episodio VII di Star Wars, Il Risveglio della Forza (2015). L'attrice è scomparsa nel 2016, prima delle riprese di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, in cui compare grazie all'utilizzo del materiale d'archivio. All'epoca il regista non era ancora stato scelto.

Eppure, sembra che l'attrice sapesse già che sarebbe stata nuovamente diretta da J.J. Abrams.

Il regista, intervenuto al Late Show con Stephen Colbert, tra le altre cose ha parlato anche di The Princess Diarist, autobiografia dell'interprete della principessa Leia. "Non dovevo lavorare a questo film, ed è deceduta prima che Gli Ultimi Jedi fosse pubblicato" ha detto Abrams. "Ha scritto questa autobiografia, e nei ringraziamenti finali dice: Un ringraziamento speciale a J.J. Abrams per avermi sopportato due volte. Non avevo mai lavorato con lei prima di Il Risveglio della Forza e non avrei dovuto dirigere l'Episodio IX. Scrivere qualcosa del genere, e in qualche modo saperlo già, è una cosa molto da Carrie. È stato davvero strano."

Secondo J.J. Abrams, che ha recentemente manifestato il suo disappunto per una morte nella trilogia prequel, sarebbe stato impossibile concludere la nuova trilogia senza la principessa Leia. "Sapevamo che non c'era modo di finire questa saga di Skywalker senza Leia" ha detto. "Sapevamo che non avremmo mai voluto realizzare un Leia digitale e, ovviamente, non potevamo prendere un'altra attrice. Non riesco ancora a credere che se ne sia andata, perché abbiamo lavorato a queste scene al montaggio e lei è lì come tutti gli altri. È davvero straordinario."

Dopo che è stata anche confermata la durata di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, non resta che aspettare dicembre per vederlo al cinema.