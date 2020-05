Carrie Fisher pretese un ruolo più centrale in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

L'intenzione della trilogia sequel di Star Wars è sempre stata, nonostante i continui omaggi alla trilogia originale, quella di chiudere definitivamente i conti con il passato e portare quindi a conclusione la storyline della Skywalker Saga e dei suoi protagonisti.

Conti che vengono chiusi nella maniera più dolorosa, ovvero con la morte dei tre principali protagonisti di Episodio IV, Episodio V ed Episodio VI. Se in Star Wars: Il Risveglio della Forza fu la morte di Han Solo a colpire al cuore i fan della saga, infatti, in Episodio VIII abbiamo assistito all'addio di Luke in una delle scene più discusse (anche dallo stesso Mark Hamill) della nuova trilogia.

Addii consumati, però, sul finire di film in larga parte incentrati proprio sui due personaggi di cui sopra, che hanno quindi goduto di uno spazio decisamente più grande rispetto a quello concesso fino ad Episodio VIII alla Leila di Carrie Fisher: dettaglio che all'attrice non sfuggì, tanto da convincerla a puntare i piedi con la produzione.

"Carrie Fisher mi prese e mi disse: 'Farete meglio a mettermi in prima linea in Episodio IX'" ha rivelato la direttrice di Lucasfilm Kathleen Kennedy, che ha confermato come la produzione avesse in mente di riservare un grosso spazio a Leila in quello che sarebbe dovuto essere, e di fatti è stato, il film dell'uscita di scena della sua Leila. Inutile ricordare poi come la morte di Fisher abbia poi ovviamente costretto J. J. Abrams a cambiare i suoi piani.

