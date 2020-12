Carrie Fisher: commovente messaggio della figlia Billie Lourd nel giorno della scomparsa

Sono passati quattro anni dalla scomparsa di Carrie Fisher, ma il ricordo dei fan e dei colleghi è sempre accesissimo, così come non si spegne l'amore della figlia Billie Lourd nei confronti della madre. Proprio nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa, il 27 dicembre 2016, l'attrice ha voluto ricordare la madre con un messaggio sentito.

La Lourd, che ha anche interpretato la madre nel flashback poi inserito in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ha tenuto a condividere un messaggio su Instagram nel quale ricorda la madre ma anche dedicare un piccolo pensiero a tutti coloro che in questo terribile 2020 affetto dalla pandemia di coronavirus hanno perduto un amico o un parente.

"Mando il mio amore e la mia forza a tutti coloro cui manca qualcuno che hanno amato. Specialmente a tutti coloro che hanno perso qualcuno durante questo folle anno. Non siete soli".

Puntuale come sempre è quindi arrivato anche il ricordo di Mark Hamill, collega di vecchia data nella saga di Star Wars, che ha appunto dedicato a Carrie Fisher la didascalia estratta dai titoli di coda di Star Wars, ovvero “In Loving Memory of our Princess Carrie Fisher”, seguita dall'hashtag “#AlwaysWithUs”. L'hashtag #AlwaysWithUs è stato poi ripreso da molti appassionati, che hanno pubblicato fan art in onore del suo mitico personaggio e foto che la ritraggono in diverse occasioni.

Il suo contributo alla saga ideata da George Lucas non sarà di certo dimenticato, anche se sono passati più di 40 anni dall'inizio di quella avventura. Nel frattempo anche i personaggi storici della trilogia originale continuano ad essere presenti, come il mitico Luke Skywalker.

Intanto vi rimandiamo alla recensione della seconda stagione di The Mandalorian.