Carrie Fisher, ecco quanti chili perse per tornare nei panni di Leila in Episodio VII

Ritornare nei panni di un personaggio interpretato l'ultima volta una trentina d'anni prima non è facile: in tre decenni si cambia un bel po', e quando non si ha l'ansia di dover entrare nei costumi di scena magari si tende a mettere qualche chilo. Mark Hamill e Carrie Fisher, però hanno saputo rimboccarsi le maniche per Star Wars - Episodio VII.

I due storici protagonisti della Skywalker Saga, infatti, hanno dovuto rimettersi in riga per riprendere i ruoli di Luke e Leila a decenni di distanza dalla loro ultima apparizione in Star Wars: Il Ritorno dello Jedi.

Entrambi, a quanto pare, presero però parecchio sul serio la necessità di mettersi in forma: nell'estate del 2013, ben due anni prima dell'uscita in sala di Episodio VII, i due cominciarono infatti a seguire un rigido regime alimentare coadiuvato da sessioni di allenamento piuttosto severe. I risultati, effettivamente, si videro: Fisher ed Hamill apparvero in ottima forma in Star Wars: Il Risveglio della Forza, con l'attrice di Leila che riuscì addirittura a perdere ben 35 chili!

A proposito degli Skywalker, recentemente abbiamo Luke indossare il casco di Darth Vader in una concept art di Star Wars; qualche giorno fa, inoltre, è stata svelata una sequenza iniziale alternativa di Star Wars: Il Risveglio della Forza.