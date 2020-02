Carrie Coon parla di Ghostbusters: Legacy, 'Una lettera d'amore ai film originali'

Nel corso di un'intervista concessa a IndieWire, Carrie Coon ha accennato brevemente a Ghostbusters: Legacy e al fatto che sarà un vero e proprio omaggio ai film originali degli anni '80 con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis.

Il film vedrà coinvolta proprio la famiglia di Egon Spengler, interpretato dal compianto Ramis, e vedrà il ritorno del cast originale della pellicola di Ivan Reitman, compreso Ernie Hudson nei panni di Winston Zeddemore. "E' davvero una storia di famiglia - ha incalzato la Coon - è sempre molto divertente, e ho come percepito fosse anche molto caloroso in un modo di cui forse abbiamo bisogno oggi. E' davvero un toccasana per l'anima. Penso che sorprenderà davvero le persone. Penso sia adatto a tutti. Il pubblico sarà grato per questa scappatoia dal mondo".

"Lo script originale di Aykroyd e Ramis era davvero molto innovativo. Non penso che qualcuno avesse visto niente di simile fino ad allora. Ha praticamente lanciato un genere. Quel tipo di comicità fantascientifica. E' stato davvero il primo del suo genere. Adesso ne abbia parecchi di film di quel tipo. Con Legacy, Jason Reitman ha veramente scritto una lettera d'amore al franchise".

Dopo le varie conferme indirette, recentemente Bill Murray ha ufficializzato il suo ritorno nei panni di Peter Venkman. Parlando per la prima volta del suo ruolo nel nuovo film, Murray ha detto: "Beh, il problema è che abbiamo un uomo in meno" ha spiegato Murray, confermando che il film si è dovuto adattare alla scomparsa di Harold Ramis, interprete del dott. Egon Spengler nei primi due capitoli. "Questa è la storia che stiamo raccontando, quella che abbiamo scritto. La sceneggiatura è buona. È ricca di emozione. C'è anche la famiglia, che viene descritta con dei dialoghi molto interessanti. Il film funzionerà."

Ghostbusters: Legacy, come suggerisce il titolo italiano (in inglese è Ghostbusters: Afterlife), vedrà come protagonisti una nuova generazione di acchiappafantasmi: nel cast troveremo infatti i giovani Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Logan Kim e Celeste O'Connor insieme a Paul Rudd e Carrie Coon. Faranno ritorno dai film precedenti anche Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Sigourney Weaver.

Per saperne di più, vi lasciamo al trailer ufficiale di Ghostbusters: Legacy e alle dichiarazioni di Paul Feig, regista del remake al femminile del 2016.