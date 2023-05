Carrie-Anne Moss, la star di Matrix entra nel cast di Die Alone

Carrie-Anne Moss è entrata ufficialmente nel cast del film Die Alone, insieme a Frank Grillo e Douglas Smith. Moss, dopo essere tornata nel ruolo di Trinity in Matrix Resurrections, quarto capitolo della saga cinematografica delle sorelle Wachowski, reciterà nel film post-apocalittico scritto e diretto da Lowell Dean.

Die Alone è ambientato in un futuro post-apocalittico in cui la società crolla in seguito ad una catastrofica pandemia e segue le vicende di Ethan (Douglas Smith), un giovane che soffre di amnesia che si unisce ad una coriacea sopravvissuta, Mae (Carrie-Anne Moss).



Assediati da mostri simili a zombie che la pandemia ha contribuito a creare, Ethan sarà costretto a sfruttare le abilità di sopravvivenza di Mae per trovare la propria ragazza scomparsa. Tuttavia, un complicato incontro con Kai (Frank Grillo), svela un segreto che si cela dietro la sua memoria frammentaria.



Attualmente Archestone, proprietaria dei diritti del film, si sta occupando della vendita del lungometraggio al mercato del Festival di Cannes. Le riprese inizieranno in Canada tra un mese.



Su Everyeye potete leggere la recensione di Matrix Resurrections, quarto capitolo del franchise con protagonista Keanu Reeves nel ruolo di Neo, e diretto da Lana Wachowski.



Ora un nuovo progetto per Carrie-Anne Moss, pronta a tornare sul grande schermo in un ruolo avvincente. L'attrice aveva speso parole di elogio nei confronti di Keanu Reeves, con il quale ha condiviso il set del franchise delle Wachowski.