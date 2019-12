Carrie-Anne Moss deve ancora rendersi conto del suo ritorno in Matrix 4

Con la Warner Bros. che ha poco rivelato ufficialmente la data di uscita di Matrix 4, cresce l'attesa per il progetto che riunirà ancora una volta Lana Wachowski con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.

Proprio quest'ultima ha parlato dell'ultimo periodo della sua carriera durante un'intervista con Entertainment Tonight, dove le altre cose ha rivelato di non aver ancor superato lo stupore per il ritorno della saga.

"Quello è stato uno shock. Devo ancora realizzare che lo farò ancora una volta" ha detto l'attrice, che negli anni scorsi ha vestito i panni di Jeri Hogarth nella serie Marvel/Netflix Jessica Jones.

Pur non sbilanciandosi sui dettagli del film, la Moss ha poi spiegato che Matrix 4 "non sarà un tentativo di replicare qualcosa, ma di espanderlo."

Le riprese del quarto capitolo dovrebbero iniziare intorno a febbraio 2020, e l'attrice ha tutta l'intenzione di rimettersi in forma per il suo ritorno nei panni di Trinity: "Sono passati 20 anni e devo ricordarmi di prendermi il mio tempo, perché sono una persona che si impegna molto" ha detto ridendo. "Perciò devo essere incredibilmente forte per farlo."

Matrix 4, lo ricordiamo, debutterà nelle sale il 21 maggio 2021 e vedrà nel cast anche Yahya Abdul-Mateen II (visto di recente in Watchmen), Jonathan Groff, Tony Onwumere e Neil Patrick Harris.