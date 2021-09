Che fine ha fatto Carrie-Anne Moss? I migliori film della star dopo la saga di Matrix

Quando si pensa a Carrie-Anne Moss la mente vola inevitabilmente a Matrix e alla sua Trinity, l'iconica hacker che il nuovo capitolo della saga ideata dalle sorelle Wachowski ci darà modo di rincontrare dopo quasi vent'anni: ma cos'ha fatto l'attrice originaria di Burnaby nel corso di questi ultimi due decenni?

A dirla tutta, per quanto concerne il grande schermo la trilogia di Matrix sembrerebbe rimasta l'apice della carriera della nostra Carrie-Anne: dal 2003 (anno di Matrix Revolutions) il nome dell'attrice non appare infatti nel cast di nessun grande successo, con film come Pompei, Disturbia e Un Segreto tra di Noi a rappresentare i punti più alti toccati da Moss nel post-Matrix.

La musica cambia per quanto riguarda le serie TV: dopo aver preso parte ad alcuni episodi di Chuck, infatti, Carrie-Anne Moss entra a far parte dello sfortunato ma apprezzatissimo universo Marvel televisivo interpretando l'avvocato Jeri Hogarth nell'acclamatissima prima stagione di Jessica Jones, personaggio che avrebbe poi riproposto in Daredevil, Iron Fist e The Defenders.

Qual è il ruolo che vi ha fatto maggiormente apprezzare la bravura della star di Trinity dopo la conclusione della trilogia delle Wachowski? Fatecelo sapere nei commenti! Carriera a parte, vediamo intanto qual è stata la singolare proposta ricevuta da Carrie-Ann Moss per i suoi 40 anni.