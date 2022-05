Carrie-Anne Moss elogia Keanu Reeves: 'È uno che dà speranza al prossimo'

Non scopriamo certo oggi quanto Keanu Reeves sia una persona d'oro: la star di Matrix è universalmente riconosciuta non solo per le sue doti attoriali, ma anche e soprattutto per quelle umane, che l'hanno sempre portata a farsi apprezzare indiscriminatamente da fan e colleghi come Carrie-Anne Moss.

Reeves ha raccontato lo scorso dicembre le origini della sua passione per la recitazione, e qualche giorno fa è finito nella lista delle 100 persone più influenti al mondo (in compagnia, tra l'altro, di colleghi come Andrew Garfield): un traguardo che non è passato inosservato agli occhi dell'attrice di Trinity, che ha voluto dedicare alcune parole alla sua storica co-star.

"Il mio amico Keanu è uno che dà speranza al prossimo. Le azioni di questo attore fantastico, talentuoso e fortemente impegnato ci danno una tregua dal disgusto che proviamo per coloro che solitamente vengono messi sul piedistallo" si legge nel breve ma sentito messaggio condiviso da Carrie-Anne Moss.

Parole che sicuramente troveranno d'accordo milioni di fan sparsi in tutto il mondo, così come la gran parte dei colleghi e delle colleghe di un Keanu Reeves a cui sembra davvero impossibile non voler bene: a proposito di Neo e Trinity, intanto, qui trovate un nostro approfondimento sugli aspetti transgender di Matrix Resurrections.