Carrie-Anne Moss compie 56 anni: 'Non avevo idea di come Trinity potesse tornare'

L'annuncio di Matrix Resurrections sorprese un po' tutti: dopo Matrix Revolutions non sembravano esserci modi per portare avanti la storia di Neo e Trinity, eppure le sorelle Wachowski (o meglio, stavolta, la sola Lana) sono riuscite a prendere tutti alla sprovvista, sorprendendo anche la stessa Carrie-Anne Moss.

In occasione del film che Laurence Fishburne non ha particolarmente amato, la Wachowski rimasta in sella propose all'attrice un ritorno assolutamente inaspettato nei panni della co-protagonista della storica trilogia cyberpunk: "L'ultimo giorno di Matrix Reloaded è stato anche quello della morte del mio personaggio. E così ho avuto davvero l'opportunità di soffrire, lasciando andare qualcosa che aveva significato tanto per me. Ricordo che Lana e Lily piangevano. Sapevo che era come se stessi dicendo addio a qualcosa che mi ha dato tanto. Ho passato l'intera giornata a piangere" comincia il ricordo di Moss.

L'attrice prosegue: "E poi sono rinata con Matrix Resurrections. Neanche io immaginavo che il mio personaggio sarebbe tornato. Quando Lana mi ha chiamato, mi sono scervellata, ho immaginato almeno tre modi diversi in cui avrebbe potuto 'resuscitarla', e nessuno era quello giusto. È una narratrice così incredibile e sorprendente, non potete capire quanto le sono grata". E voi, cosa ne dite? Avete apprezzato le soluzioni narrative del quarto e ultimo film della saga? Ditecelo nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Matrix Resurrections.