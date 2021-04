Carrie-Anne Moss, ecco la bizzarra proposta alla star di Matrix dopo il suo 40° compleanno

Intervenuta nella fase promozionale del libro Face: One Square Foot of Skin dell'amica Justine Bateman, un saggio creativo sui modi in cui la società risponde all'invecchiamento delle donne, la star di Matrix Carrie-Anne Moss ha raccontato un aneddoto particolare che riguarda la sua carriera d'attrice e una proposta che le venne fatta.

"Avevo sentito dire che a 40 anni tutto cambia" dichiarata Moss, 53 anni "Non ci credevo perché non credo nel saltare semplicemente in un sistema di pensiero con il quale non sei allineata veramente. Ma letteralmente il giorno dopo il mio quarantesimo compleanno stavo leggendo una sceneggiatura che mi era arrivata e ne stavo parlando con la mia manager. Lei mi disse 'Oh, no, no, no, no. No è per quel ruolo che stai leggendo, è la nonna'. Potrei esagerare un po' ma è successo dall'oggi al domani. Sono passata dall'essere una ragazza, alla madre e al di là della madre" ha dichiarato Moss.



Carrie-Anne Moss tornerà nel ruolo di Trinity nel nuovo capitolo della saga fantascientifica che l'ha resa famosa in tutto il mondo. Sul web è stato anche diffuso un fan trailer di Matrix 4, che vedrà il ritorno anche di Keanu Reeves.

La star di Matrix ha raccontato che questo tipo di cambiamento di prospettiva è stato difficile da digerire, considerando che lo stesso trattamento non viene riservato ai colleghi uomini:"Guardavo queste attrici francesi ed europee e avevano qualcosa in loro che le faceva sembrare così sicure di loro stesse. Non vedevo l'ora di esserlo. Mi impegno per questo ma non è facile in questo business, c'è una forte pressione esterna".



