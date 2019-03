Carrie and Me: Carol Burnett lavora al film insieme a Tina Fey

Focus Features in queste settimane sta lavorando all'adattamento del libro di successo dal titolo Carrie and Me: Mother-Daughter Love Story, con la produzione di Eric Gurian e Tina Fey attraverso la Little Stranger. Al progetto di Carrie and Me partecipa anche il produttore di Tonya, Steven Rogers e collabora Carol Burnett.

Nel libro del 2014, Carol Burnett ha ripensato alla sua vita di madre, attrice e produttrice attraverso il rapporto con la figlia Carrie Hamilton, che affrontò una dura lotta contro la tossicodipendenza negli anni dell'adolescenza e morta di cancro nel 2002, all'età di 38 anni.





Tra Tina Fey e Carol Burnett c'è sempre stata una grande stima reciproca e la comica nel 2013 consegnò alla Burnett il Mark Twain Prize e nel 2016 il premio alla carriera assegnato dal sindacato degli attori.



Conosciuta principalmente peri il The Carol Burnett Show, Carol Burnett è una delle icone della tv americana, scoperta da Lucille Ball a Los Angeles. Oltre alla carriera televisiva e cinematografica ha costruito un importante percorso teatrale che l'ha portata a calcare le scene più prestigiose, a partire dagli show di Broadway.

Tina Fey è una delle comiche più apprezzate negli Stati Uniti e dal grande schermo manca dal 2016, quando partecipò da protagonista al film Whiskey Tango Foxtrot, diretto da Glenn Ficarra e John Requa, al fianco di Margot Robbie ed alla star di Sherlock, Martin Freeman.