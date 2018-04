Carrellata di nuovi poster di film in uscita: Ant-Man and The Wasp, Gli Incredibili 2 e...

Dal momento che sta per avviarsi la rassegna CinemaCon, ecco che sono arrivate tantissime nuove locandine dei film in uscita nei prossimi mesi. Ci sono il nuovo Ant-Man, Venom, Bumblebee e molti altri poster da vedere, date un'occhiata!

Nella hall dell'evento, chi ha la fortuna di presenziare al CinemaCon può vedere le locandine che addobbano la hall. Quelle che vi mostriamo qui sono le seguenti, che ha riportato per primo JobLo:

Bumblebee, lo spinoff di Transformers che arriva a dicembre (USA); Deadpool 2, attesissimo; Gli Incredibili 2, che aspettiamo con ansia da 14 lunghi anni; Jurassic World: Il Regno Distrutto, che ci riporterà a Isla Nublar nel bel mezzo della furia di un vulcano sterminatore; The Meg, che da noi si chiamerà Shark, film con Jason Statham su uno squalo; Skyscraper con The Rock; Teen Titans GO! To The Movies; Venom, del quale abbiamo visto il trailer poche ore fa e ultimo ma non ultimo, Ant-Man and The Wasp, che arriva in estate.

Date pure un'occhiata alla galleria e diteci cosa pensate di questi poster nei commenti, qui sotto!