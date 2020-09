Carolina Crescentini rivuole Corinna Negri: 'Oggi forse avrebbe le labbra a canotto'

Carolina Crescentini ne ha fatta di esperienza nel corso della sua carriera, ma il cuore, anzi, gli Occhi del Cuore non vogliono sentire ragioni: l'amore che l'attrice prova per Boris e per la sua Corinna Negri non è equiparabile ad alcuna soddisfazione professionale.

A raccontarlo è stata proprio la star di Notte Prima degli Esami - Oggi e Beata Ignoranza, che ha parlato anche della possibilità di tornare in scena per una quarta stagione di Boris: eventualità che, neanche a dirlo, manderebbe la nostra a nozze.

"Lo adorerei. Ma a noi per ora non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale. Mi piacerebbe da morire ovviamente, forse adesso Corinna dovrebbe avere le labbra a canotto considerando che ha un pinolo al posto del cervello. Quella serie è stata una magia: ho tante difficoltà a rivedermi nei film che ho fatto perché vorrei sempre aver recitato diversamente da come l’ho fatto. Invece l’unica parte che posso riguardare e mi sento male dal ridere tutte le volte è Boris" sono state le parole di Crescentini durante una recente intervista.

Sperate anche voi in un ritorno di Boris con dei nuovi episodi? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la recensione di Beata Ignoranza, una delle ultime apparizioni di Carolina Crescentini sul grande schermo.