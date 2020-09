Carol, ecco alcune curiosità sul film con Cate Blanchett e Rooney Mara

Questa sera su Rai Movie va in onda Carol, film del 2015 diretto da Todd Haynes basat0 sul romanzo d'amore del 1952 di Patricia Highsmith intitolato The Price of Salt. La pellicola racconta lo struggente legame di due donne nella New York degli anni '50 che col tempo si trasforma in qualcosa di molto più profondo di una semplice amicizia.

All'epoca dell'uscita del libro ci fu veramente molto scalpore intorno alla figura della scrittrice che aveva poco meno di 30 anni e nonostante ciò aveva deciso di trattare un argomento così delicato come quello dell'amore tra due donne. Questo è chiaramente un film quasi tutto al femminile, dominato dalle eccezionali interpretazioni di Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson e Kyle Chandler.

Essendo New York totalmente diversa ormai da quella dei primi anni '50 che appare nel libro, con lo scopo di ricreare quelle stesse atmosfere del passato, la produzione della pellicola fu spostata a Cincinnati in cui erano presenti ancora molti edifici antichi.

Per conferire al film un certo gusto antiquato, il regista ha deciso di realizzarlo in formato Super 16 mm, traendo ispirazione dallo stile delle fotografie della prima meta del 1900. Anche i colori scelti per la pellicola hanno seguito un chiaro progetto Soprattutto nelle scene girate all'interno delle abitazioni e degli alberghi, predominano colori come il verde, il giallo e il rosa cipria, tonalità danno allo spettatore la sensazione di trovarsi in un periodo di transizione tra la distruzione della guerra e un futuro più radioso.

Le due protagoniste femminili, nonostante le scene di sesso, hanno dichiarato di sentirsi molto a loro agio insieme e, di non essersi sentite minimamente in imbarazzo.

Quest'anno Cate Blanchett sarà presidente di Giuria al Festival del Cinema di Venezia. Questa del 2020 sarà certamente un'edizione molto particolare in cui, non ci sarà il clamore e la folla del passato. In attesa di scoprire quale film si aggiudicherà il Leone D'oro, date un'occhiata alla nostra recensione di Carol.