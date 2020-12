Carnage, Sony starebbe sviluppando un film Rated-R sul villain di Venom?

Si è parlato tanto di Marvel Cinematic Universe in questi giorni, grazie anche agli annunci dei Marvel Studios in occasione del Disney Investor Day, ma che ne è dei progetti Marvel Sony? Beh, se vogliamo credere agli ultimi rumor, potrebbe esserci presto un film su Carnage.

Andiamoci sempre con i soliti piedi di piombo, e prendiamo tutto con le dovute pinze, ma secondo quanto riportato da Mikey Sutton di Geekosity Sony Pictures starebbe pensando di ampliare il suo catalogo Marvel con uno spin-off di Venom. Il protagonista? Carnage.

Interpretato da Woody Harrelson nel sequel del film del 2018 intitolato Venom: Let There Be Carnage, Cletus Kasay a.k.a. Carnage potrebbe diventare il focus di un film tutto suo, e nello specifico, Rated-R.

Secondo l'articolo, questa mossa sarebbe incentivata dagli ottimi risultati del Joker di Todd Phillips, e starebbe valutando il potenziale commerciale di una simile operazione.

Per quanto riguarda eventuali crossover con il MCU, la preferenza dello studio, scrive Sutton, sarebbe quella di far eventualmente incrociare le strade di Carnage e dei Midnight Sons, e in particolare Ghost Rider (che secondo altri rumor potrebbero fare la loro comparsa in Blade), ma per ora si continua ognuno per la propria strada (senza, cioè, che gli eventi dei film Sony abbiano ripercussioni all'interno del MCU).

E voi che ne pensate? Quanto trovate plausibili queste voci? Vi piacerebbe un film su Carnage? Fateci sapere nei commenti.