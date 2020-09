Carmen Sandiego: il live-action Netflix sarà una stupenda origin story

Due anni dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo di un film in live-action su Carmen Sandiego con Gina Rodriguez protagonista non abbiamo poi saputo molto sulle specifiche del film, ma in una recente intervista l'attrice ha rivelato che si tratterà di una origin story che presenterà il personaggio al grande pubblico con l'intento di emozionarlo.

Nel corso dell'intervista, appunto, Gina Rodriguez ha rivelato che il film sarà una origin story appassionante: "Duane [Capizzi] che ha realizzato le animazioni è un uomo brillante e ha fatto un lavoro fenomenale nel creare questo mondo, perché insomma io sono cresciuta con Carmen Sandiego ed è stato grazie soprattutto al gioco della PBS, il gioco per computer, ma non si sapeva poi molto sul suo conto. Quindi Duane ha creato anche questa bellissima e appassionante storia che si intreccia con il suo passato e tutto il resto, quindi il live-action idealmente dovrebbe poter porre le basi per molti film. Ma tornando a questo film, è davvero obbligatorio per noi creare questo personaggio iconico che tutti abbiamo amato, no? Di lei non conoscevamo molto e le abbiamo dato una storia davvero solida di cui tutti ci siamo innamorati. Quindi è questa la sfida unica alla quale stiamo lavorando, sono molto emozionata ed eccitata, ma anche speranzosa, perché tutto si sta mettendo insieme in maniera grandiosa".

Ricordiamo che dall'annuncio di Carmen Sandiego sono già trascorsi due anni, così come dall'ingaggio di Mark Perez come sceneggiatore. Perez era reduce dall'enorme successo di Game Night, che ha incassato nel mondo circa 118 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 37 milioni, senza contare le recensioni entusiastiche ricevute soprattutto in patria, anche se internazionalmente il film è stato comunque accolto molto bene. Un talento, quello dello sceneggiatore, che fa ben sperare nella riuscita del film.