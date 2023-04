Carmen, Paul Mescal fa il suo debutto musicale con una canzone tratta dal film

Paul Mescal, ricordato per La figlia oscura, Aftersun e Normal People, reciterà in Carmen, film presentato in anteprima nel 2022 e diretto da Benjamin Millepied; eppure, i progetti del giovane attore non terminano qui: basti pensare al suo debutto musicale con Slip Away, un video musicale basato sulla pellicola.

Il video, condiviso su SonySoundtracks, MTV Germany e altri canali YouTube, mostra Mescal suonare una chitarra classica in un luogo desertico. Una location simile non è certo casuale, considerando come Carmen racconti la storia di una donna (Melissa Barrera) che è costretta a fuggire dal deserto messicano in seguito al brutale assassino della madre; dopodiché, fa la conoscenza di Aidan (Mescal) e fugge insieme a lui verso Los Angeles. Tra gli altri videoclip realizzati dall'attore, ricordiamo Scarlet (The Rolling Stones, 2020) e Savior Complex (Phoebe Bridgers, 2020), e il suo lavoro non termina qui: Paul Mescal ha deciso che realizzerà altri progetti indie.

Il film comprende un totale di 30 brani. Così ha dichiarato il compositore Nicholas Britell al riguardo: "Quando Benjamin [Millepied] mi ha parlato per la prima volta di Carmen, ho manifestato la ferma volontà di non limitarmi ad arrangiare o riaggiornare le musiche di [Georges] Bizet", ossia il creatore dell'omonima opéra-comique. "D'altronde esistono così tanti adattamenti di Carmen. Al contrario, desideravo che il nostro approccio fosse diverso: scrivere una colonna sonora originale, con tanto di canzoni inedite, immaginando che la nostra opera provenisse una una sorta di universo parallelo. Un approccio azzeccato, considerando lo stile di Benjamin così orientato verso lo sperimentalismo e le atmosfere oniriche". In un'altra occasione, Nicholas Britell ha commentato La Grande Scommessa, per il quale ha composto l'intera colonna sonora.

Da parte sua, questo è stato il commento del regista: "Nicholas e io abbiamo parlato della musica per il film molto prima che iniziasse la produzione", dopodiché "Ho chiesto a Nicholas di scrivere alcuni pezzi in anticipo: balli, canzoni, ma anche partiture. La sua musica ha ispirato immagini e atmosfere viscerali. Ecco perché credo che la nostra collaborazione sia stata una sorta di ballo".

Carmen debutterà nei cinema statunitensi il 21 aprile 2023.