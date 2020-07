Carmen Electra, che fine ha fatto la star di Scary Movie e 3ciento?

Tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei 2000 era praticamente impossibile non aver sentito nominare almeno una volta Carmen Electra: la star originaria di Cincinnati visse durante quegli anni un periodo di popolarità non da poco, grazie alla partecipazione ad alcuni film di grande successo e alla sua indiscussa bellezza.

Come molti di voi ricorderanno fu proprio l'Italia a consacrarla agli occhi del grande pubblico: la bella Carmen fu infatti tra i protagonisti di Vacanze di Natale 2000, tra i film più redditizi del filone cinepanettoniano della premiata ditta Boldi/De Sica.

Da allora la nostra trova la gloria principalmente con alcuni ruoli in film demenziali, alcuni di grandissimo successo come quelli appartenenti alla saga di Scary Movie (la troviamo nel primo e nel quarto capitolo del franchise), altri di impatto decisamente minore (i vari Hot Movie, Epic Movie, Disaster Movie, 3ciento e così via).

Il successo sembra però da un po' di tempo aver voltato le spalle alla nostra Carmen Electra: l'ultima volta dell'attrice sul grande schermo risale al 2015 (Chocolate City), mentre in TV l'ultima partecipazione (prima della recente apparizione in The Last Dance) è stata quella ad un episodio di Franklin & Bash datato 2014. Occhio però: proprio dopo la comparsa in The Last Dance il nome di Carmen Electra è stato ricercatissimo su Pornhub!