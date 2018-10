Carlos Saldanha alla regia dell'adattamento di The Phantom Tollbooth

Dopo svariati anni di sviluppo e di false partenze, The Hollywood Reporter afferma che è tutto pronto per l'adattamento cinematografico di The Phantom Toolbooth, adattamento cinematografico del romanzo per ragazzi arrivato in Italia con il titolo de Il Casello magico.

Come afferma il THR, sarà Carlos Saldanha (Rio, L'Era Glaciale) ad occuparsi della regia dell'adattamento della TriStar dopo l'uscita di scena di Matt Shakman (It’s Always Sunny in Philadelphia), ingaggiato un anno fa per il progetto e che ha dovuto abbandonarlo per via di impegni presi in precedenza.

Il Casello Magico è incentrato su Milo, un ragazzino apatico, annoiato da ogni cosa. Tutto cambia il giorno in cui, magicamente, appare in camera sua un casello magico che, senza esitazione, lo conduce nel fantastico mondo di Oltremondo. Qui farà la conoscenza e l'amicizia di Tock, un cane-orologio. Insieme scopriranno un mondo dove le parole sono importanti, del passato del Regno dell'Ingegno, della Strega non tanto cattiva e di una disputa: sono più importanti le parole o i numeri?

Da quando è stato pubblicato il romanzo originale di Norton Juster ha venduto più di quattro milioni di copie. La sceneggiatura dell'adattamento è stata firmata da Ted Melfi, Michael Vukadinovich e Phil Johnston.