Carlo Verdone, una targa a Roma ricorderà i 40 anni di Un sacco bello

Quest'anno il film d'esordio di Carlo Verdone, Un sacco bello, compie quarant'anni, e la città di Roma renderà omaggio a una delle scene più celebri del film. Al Tufello, in via Giovanni Conti, verrà infatti apposta una targa commemorativa sul "palo della morte", un traliccio dell'alta tensione al centro della strada.

Quello è il luogo in cui Enzo il Bullo (Verdone) e Sergio (Renato Scarpa) si danno appuntamento per partire alla volta della Polonia.

Dal 1980, ogni estate i fan del regista romano si danno appuntamento al "palo della morte" per celebrare il film, ma questa volta l'evento avrà una veste ufficiale e solenne, con la presenza dei due attori e del presidente del III Municipio Giovanni Caudo.

Carlo Verdone ha annunciato l'iniziativa sulla sua pagina Facebook, dove ha scritto: "Cari amici, in questi giorni succederanno un po' di cose che mi coinvolgono. La prima riguarda Un Sacco Bello: venerdì alle 18,00, in via Giovanni Conti, verrà messa una targa che ricorderà il luogo del Palo della Morte da dove Enzo il bullo parte per la Polonia con Renato Scarpa. Saremo entrambi presenti. A seguire al CineVillage Arena Parco Talenti ci sarà un incontro col pubblico e la proiezione commemorativa di Un Sacco Bello."

La giornata, ha aggiunto Verdone, sarà dedicata anche alla memoria di Ennio Morricone, che nei giorni della sua scomparsa l'autore ha omaggiato con un commosso saluto e che è autore delle musiche del film.

Nei giorni scorsi, Carlo Verdone ha anche raccontato un incidente capitato sul set di Viaggi di Nozze.