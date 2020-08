Carlo Verdone sbotta contro il politicamente corretto: 'È una patologia sociale'

Tra gli ospiti dell'edizione annuale del Piccolo Cinema America a Trastevere, nella giornata del 28 agosto c'è stato anche il grande Carlo Verdone, attore, comico e regista italiano che sul palco dell'evento ha avuto modo di dialogare con il pubblico e tenere un intervento sul cinema e sulle tendenze settoriali odierne.

All'arena estiva, però, Verdone si è anche lasciato andare a un suo personale sfogo contro la dittatura del politicamente corretto, soprattutto in relazione ad alcune critiche mosse al suo nuovo film Si vive una volta sola, per giunta in anticipo, dato che l'uscita è stata rinviata a data da destinarsi.



Il regista ha comunque dichiarato, com'è anche possibile vedere nel video registrato a Repubblica che trovate all'interno della news: "Questo è un mio giudizio personale e qualcuno potrà ovviamente dissentire, ma per quanto mi riguarda continuare con questo politicamente corretto è un errore micidiale. Ho ricevuto una critica che sembrava fatto nel 1932. Ma ci rendiamo conto di quello che vediamo, anche nelle serie televisive? Mi sono cascate le braccia. È una patologia. Se continuiamo con questo politicamente corretto portato all'esasperazione avremo dei grandi problemi in sede di sceneggiatura. Faremo meno ridere".



Voi cosa ne pensate? Ditecelo come sempre nei commenti in calce alla notizia.