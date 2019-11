Carlo Verdone rivela: 'Mio padre mi bocciò all'esame di critica del film!'

Tra gli impegni in sala di montaggio del suo ultimo film da regista, Si vive una volta sola, l'amatissimo Carlo Verdone trova sempre il tempo di partecipare ad eventi mondani e premiazioni, come l'ultima a lui dedicata dalla Casa Museo Accademia d'Armi Musumeci Greco, a cui ha presenziato mercoledì.

Ritirando il premio, l'attore si è lasciato andare a un esilarante e tenero aneddoto / ricordo legato al padre Mario Verdone e al loro rapporto. Per chi non lo sapesse (come ricorda anche l'attore nel video), Mario Verdone è stato il primo docente di Storia e Critica del Film, a cui si deve proprio l'introduzione della cattedra nelle università italiane e anche la creazione dell'Istituto Storia dello Spettacolo.



Verdone spiega allora che nel suo piano di studi, all'Università, gli si presentò proprio Storia e Critica del Film, cattedra presieduta dal padre. Il giorno prima dell'esame, così, a cena, chiese a Mario Verdone se fosse possibile istruire gli assistenti per domandargli qualcosa sul Neorealismo Italiano, su Fellini, Pasolini o anche su Blasetti. L'idea era che non dovesse essere interrogato dal padre per non fare figuracce davanti a tutti e passare per favorito.



Non andò così, perché il giorno dopo, in aula, si presentò solo il padre senza assistenti. Chiamato Verdone, iniziò un brusio di esclamazioni che davano per favorito - appunto - Carlo, ma il padre gli chiese di parlare di Georg Wilhelm Pabst, che ovviamente Verdone non aveva studiato: "Mio padre mi bocciò all'esame", ricorda ironico Carlo.



A casa poi la verità di Mario Verdone: "Dai Carlo, mi seccava promuovere mio figlio. Però tu Pabst e Dreyer non li sapevi".



Si vive una volta sola di Carlo Verdone uscirà nelle sale il prossimo anno.