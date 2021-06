Carlo Verdone rivela: 'Ho origini napoletane, mio nonno era di Pozzuoli'

Quando si parla di Carlo Verdone il pensiero corre inevitabilmente a quella Roma presente praticamente in ogni opera del grande attore e regista di Un Sacco Bello e Gallo Cedrone: non tutti sanno, però, che il celebre comico possa vantare anche origini napoletane.

Era proprio Verdone, in effetti, il primo a ignorare la cosa: nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno, infatti, l'attore romano ha spiegato di aver trovato soltanto negli ultimi giorni le prove tangibili delle origini di suo nonno Oreste, nato a Pozzuoli.

"Candida Carrino, Angelica Lugli e Gianluca Bianco sono riusciti a trovare quello che cercavamo da tempo. Dopo la lettura del mio libro hanno iniziato una ricerca, anche affettuosa, per offrirmi qualche elemento in più. Ed effettivamente ci sono riusciti. Quello di Napoli è un archivio immenso e ha consegnato le testimonianze che né io, né mio padre avevamo scovato. Sono stati molto molto bravi. E mi hanno fatto questo bel regalo" ha spiegato Verdone.

Il regista ha poi proseguito: "Trovato il documento, si sono subito messi in contatto con me. Solo così ho avuto la conferma delle vere radici di mio nonno che era nato a Pozzuoli il 26 marzo del 1894. In passato non era stato facile rintracciare sue notizie. Mio padre fece un viaggio a Napoli apposta, lo narro in un capitolo dedicato a nonno Oreste. Da Napoli lo mandarono a Nola, poi a Caserta, guardi fu un vero macello...".

Sicuramente un bel regalo per un artista che, oltre ad essere legatissimo alla storia della propria famiglia, non ha mai nascosto il suo amore per Napoli.