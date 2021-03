Carlo Verdone ricorda: 'Su questo tavolo è nato Un Sacco Bello, resterà sempre così'

Carlo Verdone, si sa, è uno che crede parecchio nel valore della memoria: il regista e attore romano non perde occasione di vagare tra i suoi ricordi, raccontandoci aneddoti sulla sua vita relativi spesso e volentieri al suo percorso nel mondo del cinema e alle incredibili storie scritte o vissute in prima persona nel corso degli anni.

Tramite il suo profilo Facebook, dunque, il nostro Carlo ha voluto stavolta presentarci un tavolo a cui è molto legato: si tratta del tavolo di casa Verdone su cui il regista diede vita, ormai un bel po' di anni fa, alle sceneggiature di successi come Un Sacco Bello e Bianco, Rosso e Verdone.

"Questo tavolo, ora nella mia casa sabina, ha una lunga storia. Era il tavolo da pranzo della famiglia di mia madre negli anni '30. Poi quella casa è diventata l'abitazione della famiglia Verdone. E quel tavolo ha continuato ad essere il tavolo da pranzo. Poi nel pomeriggio diventava il mio tavolo di scrittura. Un Sacco Bello e Bianco Rosso & Verdone sono stati in parte scritti lì sopra. Con la morte di mamma è diventato il secondo tavolo di lavoro di papà. Con la scomparsa di papà questo tavolo volevo che continuasse a vivere. E così è qui nella mia casa di campagna" scrive Verdone.

Il regista prosegue: "Se potesse parlare racconterebbe storie e dialoghi memorabili. Intorno a lui ci hanno mangiato non solo due famiglie ma tanta gente importante: Rossellini, Fellini, Pasolini, Scola, De Oliveira, Sordi, Leone e tanti, tanti altri. Questo tavolo aiuta la creatività. È stato testimone di troppe vicende e resterà immortale. Lo curerò finché posso. Poi ci penseranno i miei figli. Resterà sempre così. E sono felice che le sue silenziose vibrazioni mi abbiano aiutato a scrivere in questo grande studio il mio ultimo libro La Carezza della Memoria. Se è venuto bene il merito è anche suo. Ne sono convinto". A proposito del nuovo libro: nel presentare la sua opera, Verdone ha parlato della volta in cui s'innamorò di una prostituta.