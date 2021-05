Carlo Verdone da oggi su Amazon con Si vive una volta sola: dove è stato girato il film?

Su Amazon Prime Video è disponibile da oggi Si vive una volta sola, nuovo film diretto e interpretato dal grande Carlo Verdone, accompagnato da Max Tortora, Anna Foglietta e Rocco Papaleo.

Il film, che racconta la storia del professor Umberto Gastaldi (Carlo Verdone) e della sua scapestrata guida équipe medica composta dalla strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta), dall’anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo) e dal suo assistente Corrado Pezzella (Max Tortora), è un on the road con i suggestivi panorami della Puglia a fare da sfondo.

Le riprese si sono svolte nella regione per otto settimane e hanno visto il cast e la troupe spostarsi tra Bari e il Salento: tra le numerose location, oltre al capoluogo Bari, da citare anche Monopoli, la pittoresca San Vito di Polignano, l’isola di Sant’Andrea nei pressi di Gallipoli, l'amatissima Otranto in provincia di Lecce, ma anche le incantevoli località salentine di Castro, Porto Badisco, Santa Cesarea Terme e Serrano.

“Girare in Puglia mi ha dato modo di respirare a pieni polmoni un’aria nuova" ha dichiarato Verdone. "Erano posti che purtroppo non conoscevo e che ho trovato perfetti per raccontare la nostra storia, grazie al loro fascino, la loro bellezza e la loro intensità".

Si vive una volta sola è arrivato brevemente al cinema ma solo in pochissime sale a Roma, al punto che il vero e proprio 'esordio' si celebra oggi sulla piattaforma di streaming.