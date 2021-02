Carlo Verdone: 'Mi sono innamorato di una prostituta, lo racconto nel nuovo libro'

Nei prossimi giorni Carlo Verdone tornerà in libreria con La Carezza della memoria, il suo terzo libro che arriva a ben 9 anni di distanza da La Casa Sopra i Portici. Si tratta di un intimo racconto della sua vita, scritto di getto, che mette insieme i ricordi più importanti della sua vita che il tempo potrebbe minare inesorabilmente.

"Tutto ha preso l'avvio da un grosso scatolone sigillato dal mio compianto segretario Ivo Di Persio nel 2013, sul quale aveva scritto 'foto, lettere e documenti da riordinare'. Nella solitudine di una giornata di clausura per la pandemia ho deciso di aprire quel grosso cartone[···]ogni oggetto, ogni foto, ogni elemento aveva una storia da raccontare, un momento della mia vita che avevo in parte rimosso. E così proprio quel giorno decisi che il libro sarebbe stato il ritornare nel ricordo di quello che vedevo sparso in terra".

Verdone tra l'altro in un'intervista con Repubblica ha ricordato la storia travolgente con una prostituta di cui si è perdutamente innamorato: "Un mio amico mi portò in una casa di appuntamenti. Mi sentivo molto a disagio li, improvvisamente però spuntò lei, con un'aria bella e pulita. Volevo scappare ed invece mi trattenni e iniziammo a parlare. Non facemmo nulla. Lei poi mi raccontò la sua storia, aveva una figlia e non conosceva bene Roma".

L'attore ha quindi rivelato di aver trascorso con lei molto tempo, prima che lei scomparisse senza lasciare traccia: "La portai al Gianicolo e poi a Piazza Navona. Era stupita e felice, come una bambina sull'ottovolante. L'ultima volta che la vidi mi disse 'Carlo, ma che stamo a fa'? Ricordati dove se semo conosciuti'. Non l'ho più sentita. Solo tempo dopo mi è stato detto che stava bene e che si era rifatta una vita". E proprio a questa storia Verdone vorrebbe dedicare un nuovo film.

Tra l'altro, presto Verdone sarà il protagonista di una serie tv su Prime Video, l'attore è convinto che per riprendersi dalla pandemia ci sarà bisogno di ridere e dunque le commedie saranno il genere prediletto dagli spettatori.