Carlo Verdone: 'In futuro ci sarà più voglia di commedia'

Nel corso di un suo intervento alla 25esima edizione di Capri, Hollywood - The International Film Festival, Carlo Verdone si è mostrato ottimista sul futuro del cinema. A suo avviso quando la tempesta della pandemia sarà passata, in molti avranno la voglia di godersi un bel film in sala.

L'attore è convinto che dopo dei tempi così difficili ci sarà bisogno di sorridere e per tale ragione il genere prediletto dal pubblico sarà quello della commedia: "Sono certo che in futuro ci sarà ancora più voglia di commedia, e di condividere insieme i film".

Nel corso del 2020 Verdone si è dedicato soprattutto alla scrittura in attesa che il suo ultimo film Si vive una volta sola con Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora possa arrivare finalmente nei cinema. L'attore e regista romano si è opposto strenuamente all'uscita del film in streaming: "Perché non ho voluto dare una chance allo streaming? Perché i film sono fatti per essere visti in sala, su uno schermo grande, le serie invece per la tv, c'è una bella differenza".

Tra i prossimi progetti di Carlo Verdone c'è appunto quello per una serie tv su Amazon Prime: "'Si chiama 'Vita di Carlo' e sarà una serie in dieci puntate. Protagonista sarò io, la mia casa. Sono molte le cose da raccontare".

Di parere diverso una delle più grandi star di Hollywood. Tom Hanks pensa infatti che il cinema sarà dominato dai grandi franchise e che le piccole realtà cinematografiche troveranno sempre meno spazio.