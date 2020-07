Carlo Verdone, da domani a Napoli una mostra fotografica del comico romano

Carlo Verdone è conosciuto da decenni come uno dei comici e registi più noti del panorama cinematografico italiano ma una sua passione nascosta verrà svelata in questi giorni a Napoli. Da domani al museo Madre di Napoli si terrà fino al 1° novembre una mostra fotografica proprio dell'artista romano, da anni appassionato del settore.

La mostra è curata da Elisabetta Sgarbi, direttrice de La Milanesiana, festival giunto alla 21esima edizione, e da Paolo Mereghetti.

Gli scatti del Verdone fotografo sono tutti rivolti al cielo, la maggior parte effettuate dal terrazzo di casa propria a Roma.

Dalle immagini di Verdone si può scorgere la sua passione per i tramonti, le nuvole e un racconto a colori del cielo che diventa un viaggio poetico.



"La mia macchina fotografica punta sempre in alto, verso il cielo. Mi stupisce sempre, mi affascina, mi rasserena, mi inquieta. Mi attrae perchè non è mai lo stesso. A volte mi sembra l'umore di Dio. Altre volte un'immensa pagina dove trovo scritte dalle nuvole frasi e disegni misteriosi. Ma bisogna far presto, cogliere in un istante il senso prima che si disarticoli e si estingua. Prima che il sole, sprofondando all'orizzonte, spenga la luce sul soffitto divino" ha spiegato Verdone.

"Carlo Verdone punta in cielo la macchina fotografica. Ed è la sua 'preghiera laica'. Ed è come se ci entrassimo dentro le nuvole. La sua è un'enciclopedia dello sguardo interiore in continuo divenire".

Lo scorso anno Carlo Verdone ha svelato i film che gli hanno cambiato la vita. Inoltre una targa a Roma ricorderà i 40 anni di Un sacco bello.