Carlo Verdone, Christian De Sica racconta un vecchio aneddoto: 'Voleva picchiarmi'

Si celebrano oggi, martedì 17 novembre, i 70 anni di Carlo Verdone, e come sempre in questi casi sono in molti i colleghi e i personaggi famosi che omaggiano il regista raccontando un ricordo o un aneddoto legato al lavoro o alla vita privata. Torna così d'attualità una vecchia storia raccontata da Christian De Sica.

Secondo l'attore, protagonista di tanti cinepanettoni con Massimo Boldi, i due sono in passato quasi venuti alle mani a causa di una donna.

Forse non tutti sanno, infatti, che Carlo Verdone e De Sica sono cognati: quest'ultimo ha infatti sposato nel 1980 Silvia, sorella del regista di Un sacco bello. Dal matrimonio sono anche nati due figli, Brando e Maria Rosa. L'aneddoto risale all'inizio della relazione tra Christian De Sica e Silvia Verdone, che a quanto pare non era vista di buon occhio da Carlo.

"Ci siamo scontrati davanti a casa mia" ricorda De Sica. "Lui dice che mi ha menato, ma in realtà ci sono state solo delle spinte. Ce l’aveva con me in maniera eccessiva per la mia frequentazione con la sorella". Un momento di gelosia e possessività incontrollata, una reazione eccessiva, ma ancora oggi tra i due, che sono stati anche compagni di banco al liceo, i rapporti restano buoni.

Per altre notizie su Carlo Verdone, rimandiamo alle sue recenti dichiarazioni sull'acquisto di una videocamera di sorveglianza.