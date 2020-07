Carlo Verdone, che brutto incidente sul set di Viaggi di Nozze! 'Girai con dolori atroci'

Di personaggi ne ha interpretati tanti, Carlo Verdone, la maggior parte dei quali rimasti nella storia del cinema italiano: la palma di personaggio più indimenticabile spetta però, almeno secondo l'opinione di molti, al leggendario Ivano di Viaggi di Nozze.

La coppia di burini formata con la Jessica di una giovanissima Claudia Gerini è rimasta ormai nell'immaginario collettivo, con quel "famolo strano" diventato ormai da circa un trentennio il grido di battaglia di tanti fan dell'attore e regista romano.

Non tutti sanno, però, che proprio a Viaggi di Nozze è legato uno dei ricordi più dolorosi di Verdone, che durante le riprese cadde fratturandosi la colonna vertebrale: "Recitai tutto il film con dei dolori atroci per via dell’ernia del disco alla quale si aggiunse una frattura alla colonna durante un tuffo di Ivano. Il chirurgo che mi operò non si spiegava come avevo fatto a resistere… Fatto sta che non godetti nulla del successo enorme di quel film perché dopo una settimana dall'uscita finii in sala operatoria…" ha ricordato recentemente l'autore di Borotalco e Sono Pazzo di Iris Blond.

Il successo del film ha fortunatamente ripagato il povero Carlo di tutto quel dolore! Durante la recente quarantena, intanto, Carlo Verdone ha elargito ai suoi fan alcuni consigli su come passare il tempo, tra libri e musica rock.