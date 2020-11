Carlo Verdone assediato dai fan: 'Uso una videocamera per evitare denunce di molestie'

Dopo averlo visto in veste di giudice a Tale e Quale Show, i fan di Carlo Verdone continuano ad attendere l'uscita del suo prossimo film, Si Vive Una Volta Sola. Il regista è molto amato dai suoi spettatori, ma in certe occasioni si è ritrovato ad affrontare dei personaggi decisamente invadenti.

In un'intervista per Repubblica ha infatti rivelato di aver acquistato una videocamera per sorvegliare il suo appartamento e il pianerottolo di casa: La tengo sempre in funzione. L'ho messa perché, soprattutto la domenica pomeriggio, iniziava a ripetersi troppo spesso la stessa scena. Qualcuno mi suona alla porta. Dato che non ha citofonato, io apro pensando che si tratti di un vicino del palazzo. Invece mi piombano in casa gruppi di ragazzi che vogliono filmarsi insieme a me. Magari fanno una videochiamata con la sorella, la fidanzata o la madre e dicono 'Guarda ma', sto a casa de Verdone".

Una scena non sempre piacevole, che potrebbe provenire benissimo da uno dei suoi molti film comici, in cui il protagonista si ritrova a che fare con situazioni assurde in evidente stato di imbarazzo. Il problema si fa serio soprattutto quando ad entrargli in casa sono delle ragazze sole che, come afferma l'attore, lo hanno più volte implorato: "'Non mi cacciare via, non mi denunciare! Voglio solo lasciarti un cd per farti ascoltare le mie imitazioni', e poi puntualmente svenivano o si facevano prendere da un attacco di panico. Siccome questi episodi avvenivano nell'ingresso di casa, con la porta aperta, ho pensato che sarebbe stato prudente filmarli. Casomai ad una di quelle fosse venuta l'idea di graffiarsi in faccia e poi andare a dire in commissariato che le ero zompato addosso".

La prudenza non è mai troppa in questi casi. Speriamo che simili eventi non capitino mai, ma nel caso sarà tutto filmato e documentato. Non tutto va sempre per il meglio per l'attore, che ha raccontato anche di un brutto incidente sul set di Viaggi di Nozze.