Carlito's Way, John Leguizamo ricorda: 'Avevo rifiutato, poi seppi di Benicio Del Toro...'

Carlito's Way è stato senz'altro uno dei film più importanti per John Leguizamo, la cui carriera prese il volo probabilmente proprio grazie al ruolo di Benny Blanco: non tutti, però, sanno che la star di Romeo + Giulietta avesse già rifiutato per ben tre volte l'ingaggio prima di dire di sì al film con Al Pacino.

A parlarne è stato proprio l'attore che recentemente ha criticato il casting di Super Mario Bros.: Leguizamo, da sempre attento alle questioni relative alla rappresentazione dei personaggi latinoamericani, nutriva infatti più di una riserva sul fatto di dover interpretare uno spacciatore.

"Io sono un latinoamericano e non volevo interpretare un altro spacciatore. Mi ero semplicemente stancato di quel tipo di routine, quindi rifiutai per tre volte. [...] Però poi i produttori mi dissero: 'Guarda, è l'ultima volta che te lo chiediamo, poi andremo da Benicio [Del Toro]'. E io: 'Ok, lo faccio!'" sono state le parole di John Leguizamo.

Il buon Benicio, d'altro canto, è riuscito comunque a costruirsi una carriera di tutto rispetto pur mancando quest'occasione, rivelatasi invece fondamentale per la carriera di Leguizamo: una situazione da cui tutti sono usciti vincitori, insomma! E voi, chi avreste visto meglio nel ruolo di Benny Blanco? Leguizamo o Del Toro? Diteci la vostra nei commenti!