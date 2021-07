Carla Gugino, la star di Watchmen apre a un ritorno nei film di supereroi: 'Assolutamente'

Sono passati un po' di anni da Watchmen di Zack Snyder, ma l'attrice Carla Gugino sarebbe più che disposta a calarsi nuovamente nei panni di una supereroina (o di un villain?) in un cinecomic.

In questi ultimi anni è raro trovare un attore di Hollywood che non sia correntemente impegnato in una produzione Marvel, DC o in generale che abbia a che fare con i supereroi. E l'attrice di Watchmen Carla Gugino, nonostante i suoi legami con i cinecomic, è un po' che non prende parte a una produzione di questo tipo (anche se ha prestato la sua voce ai film DC targati Zack Snyder). Forse è anche per questo che, quando le è stato chiesto dai reporter di Comicbook se fosse disposta a tornare nel mondo dei supereroi, Gugino ha risposto con grande entusiasmo: "Assolutamente. Per me tutto dipende dai personaggi e dalle persone con cui sto collaborando. E se questi elementi dovessero essere di mio gradimento in un film di supereroi, amerei farne un altro, è passato tanto tempo dall'ultimo. È passato un bel po', quindi sarei totalmente disposta".

"Ma amo anche le storie originali. In un mondo in cui stiamo facendo il reboot di così tanti titoli, è rinfrescante vedere nuove storie. E su questo non c'è dubbio" aggiunge poi "Ho fatto di recente uno show chiamato Jett per HBO Max, dove interpreto una ladra, e si sente tanto l'influenza di Elmore Leonard. Ci sono anche Giancarlo Esposito e Jodie Turner-Smith e tante altre fantastiche persone. Lì senti proprio aria di iconicità, pur essendo una storia completamente originale".

"Quindi quando puoi fare qualcosa del genere è fantastico, ma alla fine, come Shakespeare è stato portato in scena o sullo schermo tante volte e in tanti modi diversi, se troviamo il modo di reinventare e rendere grandiose certe cose, allora vale sempre la pena farle" conclude.

E voi, in quale ruolo vedreste bene Carla Gugino? Fateci sapere nei commenti.