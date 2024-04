Carla Gugino su Spy Kids:'Nel 2001 era impossibile essere madre di due ragazzini'

Intervistata di recente da BuzzFeed, Carla Gugino ha parlato dell'esperienza vissuta sul set di Spy Kids, il primo film del franchise adolescenziale del 2001, nel quale interpreta Ingrid Cortez, madre dei due giovanissimi protagonisti, Juni e Carmen, al fianco di Antonio Banderas. L'attrice è ancora stupita di essere stata scelta.

Il motivo è che l'attrice all'epoca era molto giovane per poter pensare che potesse interpretare la madre di due pre-adolescenti:"È così divertente, perché avevo 27 anni. È stata una sorta di arma a doppio taglio, perché amo così tanto quel film. E l'intera esperienza è stata incredibile, e i film proseguono".



L'affetto per Spy Kids non le impedisce di pensare che fosse poco plausibile che potesse essere la madre dei due ragazzini:"Amo Ingrid Cortez. Ma è stato divertente perché ero almeno dieci anni troppo giovane per il ruolo, perché ero una spia da dieci anni e poi in qualche modo ho avuto dei figli di 9 e 11 anni. Quindi era fisicamente totalmente impossibile".



Robert Rodriguez tornerà a dirigere il reboot di Spy Kids, dopo aver diretto la saga originale. All'epoca aveva già iniziato le riprese da due settimane, prima di incontrare Gugino per il ruolo:"Disse 'Sembra che io stia cercando una madre per i miei figli'. Ne stavamo parlando e avevo fatto un provino per lui, e mi disse 'Credo che se faremo bene il nostro lavoro, nessuno lo metterà mai in discussione' [in riferimento alla giovane età di Gugino]". L'attrice aveva già lavorato con Antonio Banderas:"In un film chiamato Miami Rhapsody diretto da David Frankel, quindi avevamo anche un po' di narrazione comune, ed è stato davvero bello entrare così in questo progetto".

Nel film, Carla Gugino è Ingrid Cortez, moglie di Gregorio Cortez (Antonio Banderas) e madre dei due protagonisti, Juni (Daryl Sabara) e Carmen (Alexa Vega). Gugino è tornata a recitare nel ruolo di Ingrid anche nei due sequel, Spy Kids 2 - L'isola dei sogni perduti (2002) e Missione 3D - Game Over (2003). Ecco tutti i film della saga di Spy Kids dal peggiore al migliore.

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (DS) è uno dei più venduti di oggi.