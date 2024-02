Carl Weathers, svelata la sua ultima apparizione: dopo la morte è stata modificata

Dopo aver condiviso con voi lo struggente addio social di Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger al compianto Carl Weathers, in queste ore è stata rivelata quale sarà l'ultima apparizione della star di Rocky, Predator e The Mandalorian.

Come segnalato dal The Hollywood Reporter, Carl Weathers ha realizzato uno spot per FanDuel che andrà in onda durante il SuperBowl: la piattaforma di gioco d'azzardo aveva svelato un'anteprima della pubblicità a gennaio, ma in queste ore è stato confermato che lo spot tv ha subito delle modifiche a seguito della scomparsa dell'attore.

"Siamo profondamente rattristati nell'apprendere della scomparsa di Carl Weathers", ha dichiarato FanDuel all'Hollywood Reporter in una nota. “Per tutta la sua vita, Carl è stato un talento iconico che ha avuto un profondo impatto sulle persone con cui ha lavorato dentro e fuori dallo schermo. FanDuel è stato fortunato ad aver avuto l'opportunità di lavorare con lui durante la nostra campagna del Super Bowl. A seguito di questo lutto, stiamo modificando la pubblicità per rispetto verso la famiglia durante il momento di dolore”.

Lo spot originale mostrava l'ex tight end della NFL Rob Gronkowski camminare nel deserto verso Las Vegas, deluso di aver fallito il tiro decisivo nel campionato dell'anno scorso. Verso la fine dell'anteprima, Carl Weathers compare in sella ad una moto con sidecar e gli dice: "Questa volta non fallirai". Dopodiché, i due partono insieme nel deserto. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle modifiche apportate allo spot.

Carl Weathers è morto giovedì scorso nel sonno nella sua casa di Los Angeles, come annunciato dal suo manager, Matt Luber.