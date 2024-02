Carl Weathers, lo struggente addio social di Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger

Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger hanno pubblicato sui social emozionanti tributi alla memoria di Carl Weathers, scomparso a 76 anni, riflettendo sulla loro amicizia e sull'impatto che la star ha avuto sui franchise Rocky e Predator.

Come potete vedere nei due post disponibili in calce all'articolo, Stallone ha condiviso un commosso e commovente videomessaggio per esprimere la sua profonda tristezza dopo la scomparsa dell'amico e collega e ricordando l'importanza di Carl Weathers per il franchise di Rocky, nel quale ha interpretato l'immortale e iconico pugile Apollo Creed, la cui eredità è stata raccontata anche nella saga sequel Creed con Michael B. Jordan. "Ieri abbiamo perso una leggenda" ha scritto l'interprete di Rocky Balboa. "La mia vita è cambiata per sempre in meglio il giorno in cui ho incontrato Carl Weathers. Resta al potere e continua a dare pugni."

Nel frattempo, il post di Schwarzenegger è composto da una galleria di immagini insieme Carl Weathers dal set di Predator di John McTiernan, con i commenti che fanno eco a quelli di Stallone: secondo Schwarzenegger, infatti, realizzare il film senza l'attore non sarebbe stata la stessa cosa, perché avrebbe dovuto rinunciare ai momenti di "pura gioia" passati insieme sul set.

Per altri contenuti leggete l'addio a Carl Weathers scritto da Adam Sandler, anche lui comparso sui social per commemorare la star di Apollo Creed.