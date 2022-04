Carl Weathers sul provino per Rocky: 'Stallone stava per farmi perdere la parte di Apollo'

Questa sera torna in tv il primo capitolo di Rocky, la celebre saga dedicata al pugile italo-americano, che ha letteralmente fatto la storia del cinema. A quanto pare però, Carl Weathers stava per perdere il suo ruolo di Apollo Creed in questa pellicola, proprio a causa di Sylvester Stallone.

Come rivelato dallo stesso attore, nel corso del provino svolto per il ruolo del campione boxe, ci sono stati inizialmente molti problemi con quello che all'epoca era per lui solo lo sceneggiatore del film. Weathers e Stallone hanno provato insieme le proprie battute ma i due, non sono riusciti ad intendersi fin da subito, intraprendendo anche una piccola discussione.

"Mi sono presentato per questo provino carico a palla, ero molto sicuro di me e ho iniziato a provare la parte con Stallone. Tutti lo hanno presentato solo come lo sceneggiatore e all'inizio non ero molto a mio agio a provare con lui. Non pensavo di aver dato una buona impressione, ero convinto di aver mandato all'aria tutta l'audizione e visibilmente arrabbiato dico allo sceneggiatore: 'Sai, avrei voluto provare con un vero attore, penso che tu abbia rovinato tutto'. Stallone stava per farmi perdere la parte di Apollo. Poi però le cose sono andate molto diversamente...".

Come sappiamo infatti, Carl Weathers ha ottenuto la parte in Rocky e addirittura anni dopo, Stallone si è pentito del destino riservato ad Apollo Creed e questo testimonia quanto grande sia stata la sua interpretazione di questo iconico personaggio.