La carica dei cento e uno: a Londra è in vendita la casa che ispirò il film

Una casa rosa in stile vittoriano, situata nel quartiere londinese di Primrose Hill, è stata messa in vendita. Una casa universalmente nota per essere l'ispirazione del romanzo di Dodie Smith del 1956, La carica dei 101, dal quale venne poi tratto il celebre Classico Disney, La carica dei cento e uno, uscito nelle sale cinematografiche nel 1961.

Leggenda vuole che Dodie Smith passeggiasse davanti alla Pink House, come venne ribattezzata, insieme ai suoi nove dalmata.

La casa è in vendita al prezzo di 8.95 milioni di sterline, poco meno di 10 milioni di euro. L'annuncio pubblicato su Instagram ha ripreso proprio la vicenda de La carica dei cento e uno, con un dalmata immortalato davanti all'ingresso della casa.



Erano quasi quarant'anni che la Pink House non veniva messa in vendita:"Questa è una rara occasione per comprare una casa nella magia di Primrose Hill" ha dichiarato Rosy Khalastchy, dell'agenzia immobiliare Beauchamp Estates, che si occupa della vendita della dimora.

"Per la prima volta in 37 anni, questa casa di lusso è disponibile per la vendita. Ampiamente conosciuta nella zona come la 'Pink House', questa elegante casa con otto camere da letto situata su Albert Terrace, si affaccia direttamente su Primrose Hill e ha contribuito a ispirare La carica dei 101 di Dodie Smith che è diventato un famoso Classico Disney" recita il post di vendita su Instagram.

