Cargo: Martin Freeman contro il tempo nel trailer italiano dello zombie movie

Dopo aver diffuso quello in lingua originale, Netflix ha pubblicato anche il primo trailer italiano di Cargo, nuovissimo zombie movie in arrivo a maggio sulla piattaforma digitale.

Basato sull'omonimo cortometraggio australiano di Yolanda Ramke e Ben Howling, Cargo ha per protagonista Martin Freeman (Fargo, Sherlock) che qui interpreta Andy, un padre infettato da un virus mortale a seguito di una pandemia di zombie. Disperso nella parte selvaggia dell'Australia rurale, ha solo 48 ore per trovare qualcuno che si occupi della figlia neonata. La salvezza sembra arrivare con una tribù aborigena isolata, ma per ottenere ciò che vuole deve prima guadagnarsi la fedeltà di una ragazza indigena.

Nel cast della pellicola troviamo anche David Gulpilil, Anthony Hayes, Caren Pistorius, Susie Porter e la new entry Simone Landers. Il film segna il debutto alla regia di un lungometraggio degli stessi autori del corto, ovvero Yolanda Ramke e Ben Howling.

Cargo è prodotto da Kristina Ceyton, meglio nota per aver prodotto Babadook, l’horror indipendente diretto da Jennifer Kent.

Il film verrà distribuito sulla piattaforma digitale Netflix il 18 maggio 2018, ma prima verrà presentato in anteprima internazionale al prossimo Tribeca Film Festival. Dopo essere comparso nel successo planetario Black Panther, rivedremo Freeman nell’horror Ghost Stories, in uscita nelle sale italiane il 19 aprile 2018.

Sinossi: Dalla produttrice di Babadook arriva Cargo, interpretato da Martin Freeman. Ispirato a un corto diventato subito virale, Cargo racconta la storia di un uomo e della figlia neonata, che sono bloccati nell'entroterra australiano nel bel mezzo di un'apocalisse di zombie. Quando anche lui soccombe al contagio, avrà i minuti contati per mettere in salvo sua figlia, prima di trasformarsi definitivamente in uno zombie.