Carey Mulligan e Jake Gyllenhaal nel trailer di Wildlife, opera prima di Paul Dano

IFC Films ha pubblicato il trailer ufficiale di Wildlife, debutto alla regia dell'attore Paul Dano, tratto dall'omonimo romanzo del 1990 scritto da Richard Ford. Il film è stato presentato negli scorsi giorni al Festival di Cannes e uscirà nelle sale cinematografiche americane il 19 ottobre. Non è ancora stata fissata una data d'uscita italiana.

Wildlife racconta la storia dei coniugi Jeanette (Carey Mulligan) e Jerry (Jake Gyllenhaal), in seguito al loro trasferimento nel Montana nel corso degli anni '60. Lei è una casalinga e lui un professionista del golf. La perdita del lavoro da parte dell'uomo lo spinge verso la causa degli incendi che imperversano vicino al confine canadese, allontanandolo sempre di più dalla famiglia.

Jeanette s'innamora di un'altra persona e il suo matrimonio con Jerry va a pezzi. A subire maggiormente il peso della separazione è il figlio quattordicenne della coppia, interpretato da Ed Oxenbould, costretto a diventare adulto prima del previsto. La narrazione si concentra sul punto di vista di un adolescente che osserva il progressivo disgregamento del matrimonio dei suoi genitori.

Wildlife è diretto da Paul Dano, co-autore della sceneggiatura insieme a Zoe Kazan. Presentato in anteprima al Sundance Film Festival, il film è stato proiettato alla Semaine de la Critique del recente Festival di Cannes.

Il cast comprende Jake Gyllenhaal, Carey Mulligan, Ed Oxenbould e Bill Camp. Paul Dano produce il film insieme a Jake Gyllenhaal, Alex Saks, Oren Moverman, Ann Ruark e Riva Maker.

Paul Dano si è distinto negli anni come uno dei più talentuosi attori della sua generazione, partecipando a pellicole come Little Miss Sunshine (2006), Il petroliere (2007), Motel Woodstock (2009), Ruby Sparks (2012), insieme alla fidanzata e collega Zoe Kazan, Prisoners (2013), 12 anni schiavo (2013), Youth - La giovinezza (2015) e Okja (2017). Wildlife rappresenta il suo debutto assoluto dietro la macchina da presa.