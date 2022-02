Le carenze di Captain Marvel: Brie Larson a rischio nell'MCU? Parliamone insieme!

Una nuova bomba a orologeria rischia di scoppiare in faccia a Kevin Feige dopo le recenti polemiche per le pretese contrattuali avanzate da Brie Larson su The Marvels. Per il big dell'MCU potrebbe essere arrivato il momento di rivalutare l'effettiva utilità del personaggio di Captain Marvel, più scomodo che altro.

Non stanno andando come sperava Brie Larson le recenti trattative avviate dall’attrice per migliorare le proprie condizioni contrattuali presso il Marvel Cinematic Universe. O quantomeno hanno fatto storcere il naso a molti, soprattutto fra gli spettatori che non hanno mai riconosciuto nel suo personaggio una figura in grado di prendere il posto di un Robert Downey Jr. o un Tom Holland alla guida dell’MCU, unico fattore che giustificherebbe concessioni contrattuali tanto favorevoli. E che ora vanno solo ad aggiungersi all’infinità di problemi che hanno assediato il nuovo capitolo a lei dedicato su grande schermo, sottoposto a infiniti posticipi e ritardi soprattutto a causa dell’epidemia da Covid-19.

Mentre infatti una star ha elogiato la libertà creativa concessa dal MCU agli attori, la Larson non sembra affatto dello stesso parere, visto che fra le richieste avanzate ha preteso un controllo artistico pressoché esclusivo sul suo personaggio, oltre a un notevole incremento di cachet che sarebbe giustificato solo se l’attrice avesse effettivamente guadagnato un ruolo di primo piano all’interno del Marvel Cinematic Universe. Cosa che, a essere sinceri, non è mai successa: anzi, tutt’altro. Da quel famoso finale di Avengers: Infinity War, con Maria Hill e Nick Fury che si polverizzavano dopo lo Schiocco di Thanos, ma non prima di aver chiamato a raccolta l’ultima speranza in grado di salvare l’universo, un nuovo standalone dedicato a Captain Marvel aveva fatto gola a molti.

Inserito esattamente nel mezzo dei due ultimi Avengers, la pellicola con Brie Larson si riproponeva come un film sulle origini dello S.H.I.E.L.D. con un Samuel L. Jacskon ringiovanitissimo: un prequel inserito agli albori della timeline dell’MCU, che avrebbe avuto il compito di introdurre questo nuovo, imbattibile personaggio per poi gettare le basi del suo intervento nella guerra contro Thanos. Il grave errore di questo film però, oltre al fatto di risultare tutt’altro che riuscito agli occhi di pubblico e critica, fu quello di esagerare in ciò che si era ripromesso, creando un avversario effettivamente troppo forte rispetto a qualunque eroe o villain apparso nell’MCU. Più forte addirittura di Thanos.

Sarà per questo che Brie Larson, da che sarebbe dovuta diventare centralissima, è apparsa poco o niente persino in Endgame, solo all’inizio e alla fine di un film di tre ore, mentre avrebbe potuto facilmente aiutare i Vendicatori nel loro viaggio a caccia delle gemme e quasi sicuramente sconfiggere il Thanos del passato prima che indossasse il guanto. In altre parole: se tutti i cattivi si potessero sconfiggere in un attimo, non avremmo una saga. E ora, di fronte all’arrivo di Kang il Conquistatore, Captain Marvel potrebbe risultare anche più potente di lui, riazzerando il problema. Due le soluzioni: dare effettivamente nuovo spazio al personaggio, con tutti i rischi che comporta, o liberarsene definitivamente anche alla luce dei problemi contrattuali, cosa che vanificherebbe però la nuova love story di Captain Marvel nel MCU. Voi cosa pensate succederà? Ditecelo nei commenti!