Cardi B incontra Robert Pattinson: ecco la reazione della cantante alla star di The Batman

Mentre i fan continuano ad essere in trepidante attesa del The Batman di Matt Reeves, Cardi B ha avuto l'onore di incontrare il suo protagonista Robert Pattinson, ed il popolo del web è letteralmente impazzito per la genuina reazione della cantante.

In un post condiviso sui social, la star dell'hip hop si è mostrata visibilmente felice ed entusiasta della possibilità di incontrare l'attore, di cui è chiaramente una grandissima fan. Cardi B ha rivelato infatti, di essere tornata un'adolescente scanzonata alla vista di Robert Pattinson che ha ammirato nel corso della sua gioventù nella saga di Twilight.

Di recente tra l'altro, al DC FanDome hanno avuto di vedere lo straordinario trailer di The Batman, e nel corso del panel dedicato alla pellicola, proprio l'attore, in compagnia del regista Matt Reeves e della sua co-protagonista Zoe Kravitz, ha discusso del supereroe che ha avuto l'onore e l'onere di interpretare.

"Per qualche ragione, Batman si è sempre distinto come uno dei personaggi più influenti del ventesimo secolo", ha detto Pattinson durante la featurette di The Batman al FanDome. "Così tante persone si sono collegate a un livello così profondo e per così tante ragioni diverse. Nel corso della prima conversazione che ho avuto con Matt a riguardo, sapevo solo che c'era qualcosa di radicalmente diverso da qualsiasi cosa con i film di Batman fatti prima".

Insomma, non vediamo tutti l'ora di vedere questo film, Cardi B compresa.